المريخ يرفع رأس الكرة السودانية وبعض الأندية تتلاعب بسمعة الكرة السودانية.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** واصل المارد الأحمر مشوار تخصصه في الأندية الجزائرية واطاح بمولدية من دوري الأبطال العرب بثلاثية نارية غالية أشعلت سماء العاصمة الوطنية امدرمان وامتد الي مدن السودان وقراه وبواديه وهتف احمد في الشمال وغني هارون في الغرب ورقص ادروب في الشرق واختطلت مياه النيل بالأحمر والأصفر وحتي الصحراء تحولت الي احمر وأصفر واصف الناس في الشوارع والمحطات يصفقون للاحمر

** من غير المريخ يعطي لهذا الشعب معني أن يعيش وينتصر ويفرح ..من غير المريخ قد لون التاريخ بالذهب ..من غير المريخ دوخ الإفرنج والبطارقة من غير المريخ قد دوخ العرب ..المريخ الان علي كل لسان في الوطن العربي ..الفضائيات تهتف باسمه والإذاعات تتغني باسمه والصحف تبدع في سرد إيداعه وتاريخه ..اي طفل في الوطن العربي يعرف المريخ وكل الفتيات يعشقن اللون الأحمر ..شكرا للمريخ ..شكرا للابداع ..شكرا للابداع والإمتاع

** رهان علي حارس المرمى ابوعشرين لم يخيب وقد كتبت وطالبت بالدفع به في المباراة لانه يشبه حامد بريمة عملاق حراس المرمي في السودان وابدع عشرين في الزود عن مرماه واستحق تصفيق الجماهير ..ورهاني علي المدرب الزولفاني لم يخيب وقد أدار لقاء الأمس بطريقة الكبار وصعد بالأحمر الي نصف النهائي وكذلك رهاني علي النجم محمد الرشيد لم يخيب وكتبت عنه كثيرا حتي اصبح أساسيا وكان رائعا في مباراة امس وأحرز اروع ولا املك الي وان أهدي امير كمال رائعة محمد وردي ..امير الحسن ..وصلاح نمر كان بطلا ..والتاج ابراهيم لعب بفدائية وتصدي بقوة لهجمات الخصم واحمد ادم استعاد جزء كبير من أراضيه والتكت كان رائعا وضياء الدين أضاء الملعب بفنياته وبكري ورغم الغياب الطويل تحرك وصنع هدفين ورمضان أطاح بفرصة سهلة في البدايات واحتفظ محمد عبدالرحمن بلقب هداف العرب باحرازه ثنائية ولا اروع

** ابوعشرين قال لجمال سالم انا هنا حدق اتعرف من انا ومبروك عليك الهلال

** المريخ انتصر للكرة السودانية وصعوده للدور نصف النهائي يعد إنجازا ضخما في ظل الظروف المعقدة التي نعايشها جميعا ….. التحية للمدرب الزولفاني وزملائه في الجهاز الفني ..التحية للاعبين الأبطال …التحية للاخ أكرم خيري مدير الكرة ..التحية لمجلس إدارة النادي ..التحية للجماهير الوفية وقد احتلت المدرجات وشجعت بحرارة وردت بقوة علي مدرب مولدية ..والانتصار الباهر الكبير نهديه الاخوة في مجموعة أعمار الجار لإعمار الدار وقد حولوا الاستاد الي لوحة زاهية الألوان

** بعد هذا تبقي المعركة القادمة أمام النجم الساحلي التونسي وعلينا أن نعد الأحمر أعدادا جيدا ولنعالج كل المشكلات ونهيئ المناخ المناسب للاعبين والجهاز الفني ولابد من صنعاء ولو طال السفر .لابد من الوصول للنهائي ولا مستحيل تحت الشمس

** صحفي جديد لنج يدعي الطيب محمد الأمين كتب امس وتمني هزيمة المريخ ..تصوروا ولا نملك الا وان نترحم علي الصحافة الرياضية

** الهلال السعودي اقترب من الوصول لنصف النهائي بانتصاره علي الاتحاد السكندري المصري والفضائيات والصحف العربية رشحت المريخ والازرق السعودي للوصول للنهائي

** هاردلك لمن كانوا ينتظرون هزيمة المريخ امس وحظ أوفر في المرات القادمة

** الاستديو التحليلي في قناة ابو ظبي انصف المريخ والحمد الله أن سوار الذهب لم يعلق علي المباراة التي أبدع فيها فريق مولدية رغم الهزيمة القاسية ولعب بروح عالية حتي النهاية

** مدرب الهلال الجديد وصل الي لوساكا ليقود الازرق للانتصار علي زسكو وربنا يسهل

** صبرت علي الزعفوري كثيرا يا كردنة وكان تكمل الصبر وتمنحه الفرصة الأخيرة في مباراة زسكو وتوقيت ابعاده غير مناسب وخطأ تاريخي سيدفع ثمنه الفريق

** بين الريد والهوي عشنا أيامنا سوي .ما قاسينا النوي

** آخر دبوس

** المريخ يرفع رأس الكرة السودانية وبعض الأندية تتلاعب بسمعة الكرة السودانية.