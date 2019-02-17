باقي عمري!!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> كان أينشتاين تعيساً… رغم نجاحاته..

> فتعاسته الخاصة مدت ظلالها الكئيبة إلى مجالات حياته العامة..

> وظل طوال عمره ينشد راحة البال… دون جدوى..

> وحتى حين حل باليابان لاستلام جائزة نوبل كانت قضية السعادة هي هاجسه..

> لم تفرحه الجائزة بقدر ما كان سيفرحه هدوء نفس ينعم به..

> وجلس إلى طاولة غرفته بالفندق… يسجل أحدث نظرية له لم تر النور في حياته..

> بل لم تر النور إلا بعد مئة عام… من تدوينه لها..

> وهي أول نظرية لا علاقة لها بالفضاء… ولا الزمان… ولا الفيزياء..

> وإنما عن شيء لم يكتشفه….. وعجز عن حل لغزه..

> وحين أدخل إليه عامل الغرفة شيئاً طلبه لم يجد غير هذه النظرية كبقشيش..

> وكانت ثاني أغلى إكرامية في تاريخ الإكراميات..

> وقلت ثاني أغلى لأن الأغلى الأولى سيرد ذكرها… من بعد الثالثة..

> وكانت أغرب نظرية من بين نظريات أينشتاين كلها..

> ونصها (حياة هادئة وبسيطة…أكثر سعادة من نجاح يجلب القلق والضجر)..

> ولكنه لم يحظ بهذه الحياة… ولم يحظ من ثم بالسعادة..

> ولم يحظ بسعادة البقشيش عامل الفندق الذي كانت الهدية في نظره مجرد ورقة..

> وما أكثر الورق ــ عديم الفائدة ــ الذي يكنسه كل يوم..

> ولولا وصية أينشتاين له بالحرص على الورقة التي تحمل توقيعه لرماها ربما..

> لكان كرفسها من شدة الغيظ… وألقى بها في الزبالة..

> وزاد من حرصه عليها إشارة العالم الشهير إلى (قيمتها)… التي ستأتي يوماً..

> وأتى هذا اليوم فعلاً بعد مئة عام… بعد أن انتهت (أيام) العامل..

> وكانت (سعادة) الإكرامية الأثرية من نصيب أحد أبناء أخيه الأصغر..

> وبلغت قيمتها في المزاد (1,3) مليون دولار..

> وثالث أكبر بقشيش كان من نصيب نادل مطعم صغير بالولايات المتحدة..

> فمليونير أمريكي ولج مطعماً ليأكل البامية التي يعشقها..

> وأعجبته طبختها إلى درجة دفعه إكرامية للنادل… تكاد تعادل قيمة المطعم..

> ولعل النادل فتح بها مطعماً ليغدو مالكاً…لا عاملاً..

> ولكننا لا ندري إن كانت قد صيرته (سعيداً) بمعايير نظرية أينشتاين… أم (قلقاً)..

> أو فلنقل فرضية أينشتاين… بما أنه لم (يُثبتها رياضياً)..

> ونأتي الآن لأغلى إكرامية في سياق حديثنا هذا… عن البقشيش والسعادة..

> وتستمد غلاتها من (غلاوة) أعز ما يملك المرء… روحه..

> فصاحب هذه الزاوية مستعد أن يدفع ما بقي من عمره إكرامية عن طيب خاطر..

> يدفعها لأي دكتاتور يقبل بهذا العمر الإضافي مقابل خدمة..

> بل سيتوسل إليه مغنياً (شيل باقي عمري… شيل عينيا).

> والخدمة هي أن (يشيل) عن شعبه كل ما يحرمه من أسباب السعادة..

> وبعدها (يسعد هو بموت هادئ!!).