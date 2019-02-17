شهاب محمد - الخرطوم - الصحة العالمية: نحو 10 آلاف قتيل حصيلة حرب اليمن الخليج 365: أعلنت جماعة أنصار الله في اليمن، أن مقاتليها نفذوا، يوم السبت، عمليات قنص استهدفت عسكريين سعوديين في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

وقال المركز الإعلامي لـ”أنصار الله” على “تويتر” إن مقاتلي الجماعة “قنصوا ثلاثة جنود سعوديين في الفريضة بجيزان”.

يأتي ذلك، عقب ساعات من إعلان الجماعة سقوط قتلى وجرحى من الجيش السعودي بعملية إغارة شنها مقاتلوها على مواقع عسكرية في الشرفة بقطاع نجران.

وفي سياق آخر، وبحسب المركز، قصفت الجماعة بالمدفعية تجمعات لجنود سعوديين ويمنيين في منطقة الصوح قبالة نجران.

ويشن مسلحو “أنصار الله” هجمات ويقومون بعمليات قنص وقصف وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية، ردا على عمليات عسكرية يقوم بها تحالف عربي تقوده المملكة، منذ 26 آذار/مارس . سبوتنيك

كانت هذه تفاصيل خبر “أنصار الله” تقتل 3 جنود سعوديين في جيزان برصاص القناصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.