طفل يفضح سيدة تسرق داخل (بص الوالي)

أوقفت شرطة الخرطوم جنوب، سيدة تحت التحري بتهمة السرقة، بعد أن تم إلقاء القبض عليها وهي تحاول سرقة محفظة رجل كان يقف بقربها داخل (بص الوالي)، حيث كانت إفادة الشاكي تقر بأنه كان راكباً في مركبة عامة متجهة إلى مايو، وكانت تقف بقربه سيدة في العقد الثالث من العمر، وعندما أراد إخراج محفظته لدفع الأجرة تفاجأ بفقدانها، وعندما بدأ بالصراخ والسؤال عن محفظته وأنها كانت بحوزته عندما ركب بص الوالي، حيث كان بقربه طفل في الرابعة من عمره، أشار إلى السيدة التي كانت تقف بقربه، وأدلى بأنها أدخلت يدها في جيبه، وعندها توترت السيدة عندما طلب الشاكي من السائق التوجه إلى قسم الشرطة، وقامت برمي المحفظة وكانت تحاول الهرب من البص، إلا أن الشباب الذين كانوا على متن البص تمكنوا من إيقافها واقتيادها إلى قسم الشرطة، وبعد التحري معها تم تدوين بلاغ في مواجهتها تحت المادة (174) من القانون الجنائي بتهمة السرقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)