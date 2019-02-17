الكشف عن أسباب تأجيل مناقشة التمديد للرئيس

قال عضو اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بالبرلمان، نائب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، محمد مصطفى الضو، إن تأجيل جلسة مناقشة التعديلات الدستورية المزمع عقدها اليوم الأحد بالمجلس الوطني ليس مفاجئاً، ووصفه بالأمر الطبيعي والعادي، وعز الضو حسب صحيفة آخر لحظة التأجيل لتواجد رئيس اللجنة د. بدرية سليمان خارج البلاد، بجانب زيارة طارئة لنائب رئيس المجلس نائب رئيس اللجنة أحمد التجاني إلى الصين للقاء عاجل، وأضاف أن الغالبية العظمى من الأعضاء يتواجدون هذه الأيام في الولايات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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