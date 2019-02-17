أحد قيادات النازحين بمخيم زمزم يكشف تفاصيل جديدة حول حادثة الاغتصاب

أعلن أحد قادة الادارة الأهلية بمخيم زمزم للنازحين 15 كلم جنوب مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، العمدة يعقوب أبكر يعقوب، تفاصيل جديدة حول تعرض 4 نساء نازحات من المخيم لعملية اغتصاب جماعي بواسطة مسلحين.



وقال العمدة يعقوب إن وفداً من الخرطوم ضم مسؤولين في وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي برئاسة وزيرة الدولة بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية، منى فاروق، يرافقها معتمد محلية الفاشر، التجاني صالح، وعددا من كبار المسؤولين في الخرطوم تفقدوا الجمعة أسر الضحايا بالمخيم واستمعوا إلى رواياتهم.

وأوضح يعقوب، أن الوفد زار 4 من منازل أسر الضحايا في أحياء متفرقة داخل المخيم، حيث طالبت أسر الضحايا بضرورة ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة. وذكر أن الحادثة وقعت في منطقة تسمى قلاب تقع في الاتجاه الغربي من مخيم زمزم وذلك عندما ذهبت النساء الى المزارع القريبة من المعسكر لجلب القش والحطب. وأضاف: "أثناء عودتهم في حوالي الساعة الثامنة مساء هاجمتهم مجموعة مسلحة تمتطي الخيول والجمال على اثرها تم اغتصابهن"، موضحاً أن الحادثة لم تعد الأولى من نوعها وإنما هي متكررة دون وجود حل لها من قبل السلطات. وطالب العمدة في حديثه، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ النازحين ومتابعة ما يجري من أحداث متكررة، معرباً عن بالغ استغرابه من عدم ملاحقة الجناة والقاء القبض عليهم. وقال إن النازحين ما زالوا يتعرضون لاحتلال أراضيهم والاغتصاب بواسطة مسلحين ومن سماهم المستوطنين الجدد.

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