عناوين الصحف العربية الصادرة الأحد 17 فبراير 2019م

الاهرام المصرية:

السيسى: تحديات العصر تفوق قدرة أى دولة..

الرئيس أمام مؤتمر ميونيخ للأمن: ندعو العالم إلى بذل الجهود لمكافحة الإرهاب وتضييق الخناق على داعميه

على هامش مؤتمر ميونيخ.. السيسى وميركل يبحثان تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر وألمانيا

خبراء عسكريون: قواتنا المسلحة تقضى على الإرهاب بالتزامن مع خطط التنمية

الشعب الصينية:

مؤتمر وارسو يظهر الفجوة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول إيران

نتنياهو: إسرائيل "تتطلع" إلى خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط

روسيا وتركيا وإيران تتعهد بمساعدة سوريا في إجراء الإصلاحات الدستورية

بنس يتهم دولا أوروبية بتقويض العقوبات الأمريكية ضد إيران

الزمان البريطانية:

أردوغان يوافق على فتح معهد لاهوتي في تركيا مقابل إعادة فتح مسجد في أثينا

إلغاء السيطرات بين كردستان والموصل وكركوك

مجاميع داعش قادرة على التغلغل إلى العمق العراقي وعلينا الحيطة والحذر

إستمرار الإعتصام ونائب يحذّر من تكرار أحداث البصرة بديالى

واشنطن أدت دوراً أساسياً في إعتقال أوجلان