السلطات تطلق سراح عدد من الطلاب الموقوفين علي خلفية الإحتجاجات

الاحداث / أطلقت السلطات سراح عدد من الطلاب الموقوفين علي خلفية الإحتجاجات الاخيرة بمبادرة من الاتحاد العام للطلاب السودانيين فيما يتوقع أن يتم إطلاق سراح بقية الطلاب المحتجزين خلال الايام المقبلة.

وأكد رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين المهندس عمار علاء الدين في تصريحات صحافية عن إستمرار جهودهم لإطلاق سراح بقية الطلاب وأوضح أن السلطات استجابة لمبادرة الاتحاد بإطلاق سراح الطلاب المحتجزين واثني علي تجاوب السلطات علي رأسها مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق اول مهندس صلاح قوش.

وأشار علاء الدين لاستمرار جهودهم لإطلاق سراح بقية الطلاب وأكد أن ذلك يسهم بشكل كبير في تهيئة البيئة لاستئناف الدراسة الجامعية بعد انحسار الإحتجاجات وانتفاء أسباب تعطيلها ونوه لاستمرار مساعيهم الرامية لإحداث الإستقرار الاكاديمي وأشار إلي أن هناك بعض الكليات استقرت وعاودت الدراسة وأعلن إستمرار الحوار الطلابي بغية الوصول لمشتركات يتفق عليها بين جميع مكونات المجتمع الطلابي.

وجدد علاء الدين المطالبة بعدم إستغلال الطلاب والزج بهم في اتون المعارك السياسية بين جميع الاحزاب وشدد علي ضرورة تقبل الرأي الآخر والعمل سويا من أجل تنقية الساحة الطلابية من كل مامن شأنه أن يؤدي إلي تعطيل الدراسة مجددا.

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز