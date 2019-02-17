مصانع السيارات في السودان... تجميع المجمع واستيراد دون جمارك

ويوجد في ولاية الخرطوم ثمانية مصانع لتجميع السيارات يحق لها الحصول على إعفاء جمركي على مدخلات الإنتاج من المواد الخام، ولكن هذا التحقيق يكشف أن شركات تجميع تستورد سيارات كاملة الصنع على أساس أنها مدخلات إنتاج، للاستفادة من الإعفاء، بما يضيع على خزينة الدولة ملايين الجنيهات من الرسوم الجمركية. كشفت مستندات ووثائق عن تورط مصانع ومخالفتها للقوانين واللوائح الخاصة بالجمارك والاستثمار بولاية الخرطوم. وكشفت مستندات أخرى أن مصانع لتجميع السيارات لا تضيف مكونات محلية بما يخالف القانون وسط ضعف عملية الرقابة من هيئة المواصفات والمقاييس وعدم توافر بيانات كافية. وأدخل مصنع أوتوباش ألفي سيارة معفاة من الجمارك قبل أن يبدأ الإنتاج أصلا، وأصبح مدير الجمارك الذي وقع على الإعفاء مخلصا جمركيا بعد تقاعده وتعاملت شركة أوتوباش معه لتخليص اجراءاتها لدى الجمارك. وباعت الشركة لاحقا سيارات لبنك تابع للقوات المسلحة السودانية بحسب مسؤول كبير في الشركة.
يكشف التحقيق الذي استغرق إنجازه ستة أشهر، معلومات ومستندات عن منح امتيازات لأصحاب مصانع والتلاعب بالقوانين، وتوضح هذه المستندات أن شركة أوتوباش لتجميع السيارات الصينية ماركة جيلي استوردت سيارات كاملة الصنع على أساس أنها مدخلات إنتاج. وأدخلت الشركة 2000 سيارة كاملة الصنع دون سداد جمارك خلال الفترة من 2015 حتى 2017 حسبما أكد نائب مدير المصنع محمد سمير بعد مواجهته بالمستندات.
وتظهر المستندات أنه في 2015 رفض ضباط الجمارك الموافقة على دخول سيارات صينية كاملة الصنع دون جمارك بالشهادة الجمركية رقم 10281. وشكلت لجنة جمركية كتبت توصية بتحصيل الرسوم كاملة على السيارات لأنها مكتملة الصنع ولا ينقصها سوى تركيب الفوانيس والخطرات (الإشارات الضوئية) الخلفية والأمامية والصدامات، وهو ما يقوم به عمال يدويا.
لكن مفوض الاستثمار بولاية الخرطوم حينئذ المهندس عبد الله أحمد حمد، أرسل خطاباً للجمارك بتاريخ 22-6-2015، ينص على أن مصنع أوتوباش، الذي يملكه بشير حسن بشير، وهو من الأعضاء القدامى في الحزب الحاكم، مميز بموجب الترخيص رقم 775/صناعي/2014 الصادر من مفوضية الاستثمار، وأن المصنع يعمل في مجال تصنيع وتجميع السيارات. وأوصى عبد الله بمعاملة أوتوباش معاملة الشركات التي تتمتع بالإعفاء وفقاً لقانون الاستثمار الصادر عام 2015 .
ودخلت سيارات أوتوباش في 2015 في حين أن المصنع كان ما يزال حبرا على ورق حتى العام 2017 إذ لم يكن شيد بعد حسب تصريحات سمير نائب مدير المصنع.
وقع على الإعفاء مدير الجمارك الأسبق اللواء سيف الدين عمر سليمان أحمد رغم رفض اللجنة الجمركية للإعفاء. وبعد إحالة اللواء سيف للصالح العام في اكتوبر 2015 أصبح صاحب مكتب للتخليص الجمركي ساهم في تخليص أعمال لشركة أوتوباش في حين عين اللواء عبد الحفيظ صالح أبو الحسن خلفا له كمدير للجمارك، وهو ابن خالة اللواء سيف بحسب ضباط جمارك.
ولم يرد اللواء سيف على عدة اتصالات طلبا للتعليق. وردا على رسالة عبر تطبيق واتس آب عن سبب دخول سيارات كاملة بدون جمارك رد قائلاً: "طيب اسأل الجمارك قول ليها دخلتيها كاملة ليه؟" ولدى إبلاغه بأن السؤال موجه له تحديدا لأن صفقة أوتوباش دخلت حين كان مديرا للجمارك، لم يرد اللواء سيف على السؤال.
وقال نائب مدير الشركة محمد سمير: "تعاملنا مع مكتب اللواء سيف للتخليص الجمركي ومع غيره من المخلصين".
من جهته، قال مفوض الاستثمار الحالي بولاية الخرطوم أحمد عثمان أحمد عبد الله، إنه لم يمنح إعفاءات لمصنع أوتوباش، ولم يخاطب الجمارك بشأنه. وأضاف أن نسبة 35 في المئة من المكون المحلي شرط للموافقة على منح التصديق لمصانع تجميع السيارات.
الحكومة ضمن قائمة الزبائن
سلم نائب مدير شركة أوتوباش لتجميع السيارات محمد سمير بأن الشركة أدخلت 2000 سيارة بدون جمارك بعد مواجهته بمستندات ادخال سيارات كاملة الصنع. وقال سمير إن وزارة الاستثمار منحت الشركة المملوكة لرجل الأعمال بشير حسن بشير تصديقا على إدخال 2500 سيارة غير مجمعة أي كأجزاء سيارات.
وتأتي أوتوباش، وهي أول شركة خاصة لتجميع السيارات في السودان، في المرتبة الثانية كأكبر مصنع لتجميع السيارات بعد مصنع جياد الحكومي.
وقال سمير: "قمنا ببيع 100 سيارة لبنك امدرمان الوطني بالإضافة لبيع سيارات لوزارة الصناعة ولاية الخرطوم". ولم يرد بنك امدرمان الوطني التابع للقوات المسلحة على طلب التعليق.
وأضاف سمير أن المصنع يقع على مساحة 200 ألف متر مربع بمنطقة الجيلي في شمال العاصمة الخرطوم وحجم رأسماله 100 مليون دولار. وأشار إلى أن شركات أخرى حصلت على الامتياز وتستورد سيارات صينية. وأفاد مسؤولو جمارك طلبوا عدم ذكر اسمائهم أن التحايل لإدخال سيارات كاملة التصنيع على أنها قطع سيارات غير مجمعة لم يقتصر على صفقة أوتوباش. لكن الجمارك لم ترد على طلبات للتعليق.
رقابة صورية
في شركة سارين لتجميع السيارات بالمنطقة الصناعية كوبر في الخرطوم بحري، قال المستشار القانوني للشركة كمال الدين محمد يوسف: "إن المصنع الذي بدأ الإنتاج عام 2017 ملك لرجل الأعمال مأمون عبد المتعال". وقال مهندس مشرف على عمليات التجميع: "نقوم باستيراد السيارة مفككة ونقوم بتركيبها كاملة". وأضاف أثناء الزيارة أواخر 2017 "نحن نقوم بتجميع السيارة في 12 مرحلة ونجمع أكثر من 1629 قطعة." وتابع أن هيئة المواصفات والمقاييس فحصت في وقت ما "سيارة واحدة من أصل 48 سيارة قمنا بتجميعها وأخذوا افادات في استمارة" دون أي إجراء آخر. ولم يذكر فترة زمنية محددة لتجميع تلك السيارات.
وأوضحت قائمة من الشركة لعملية تجميع الأجزاء أن العملية لا تتضمن إضافة ولو مسمار محلي الصنع بما يخالف قانون تشجيع الاستثمار رقم 9 للعام 2015 الذي يقضي باضافة 35% على السيارة المصنعة من المنتج المحلي.
متضررون من التحايل
من جانبه قال مدير تسويق شركة رينو وسكودا خالد الصاوي "تضررنا مما يسمى بتجميع السيارات، ونحن نستورد سيارات بجودة عالية وندفع كل الرسوم المقررة من الدولة من ضرائب وزكاة ورسوم جمركية كاملة تبدأ من 150 ألفا وتصل حتى 800 ألف جنيه سوداني حسب نوع السيارة. وفي إشارة إلى المخالفين لقوانين تجميع السيارات قال، إنه بهذه الطريقة سنقوم باغلاق مراكزنا لاننا أصبحنا لا نستطيع أن ننافس أشخاصا لديهم امتياز بإعفاء جمركي. ولم يعط أرقاما عن حجم الخسائر. وأضاف أن الدولة لا تستفيد من إعفاء هذه الشركات بل يحصل ضرر ونقص في موارد الدولة والمستفيد الأول أصحاب هذه المصانع .
وبحسب تقديرات الرسوم التي أوردها الصاوي، فقد ضاع على خزينة الدولة 300 مليون جنيه سوداني على الأقل عن دخول 2000 سيارة معفاة لحساب شركة أوتوباش.
أشخاص فوق القانون
من جانبه، قال الخبير القانوني وعضو لجنة التشريعات والقوانين في مجلس تشريعي الخرطوم بارود صندل إن من يصدق له بإدخال مكونات تصنيع لكنه يدخل منتجا كامل الصنع يجب أن يصادر ما لديه من تلك المنتجات وأن يحاسب وفق قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989.
وتابع صندل أن مدخلات الإنتاج يفترض أن تكون مواد خام وليس منتجات كاملة التصنيع، ولابد من تشديد الرقابة والمتابعة. وقال إن أشخاصا نافذين يتمتعون بامتيازات ومع انعدام المنافسة تصبح المسألة فوضى والقوانين تطبق على البعض بصرامة ولا تطبق على الآخرين.
مصانع على الورق
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العظيم المهل أستاذ الاقتصاد بالجامعة الوطنية إن الامتيازات مفترض أن تكون لمصانع حقيقية لكن توجد مصانع وهمية لاستيراد مواد خام وبيعها بالسوق دون تصنيعها. وفي عملية الإعفاء ومنح الامتياز لا توجد شروط حقيقية ويتم فيها التلاعب وقال إن نسبة التهرب من الجمارك والضرائب تقدر بحوالي 80% .
ومن جانبه، قال مدير هيئة الجمارك السودانية الأسبق الفريق شرطة صلاح أحمد الشيخ إن الجمارك تقوم بتحصيل الرسوم كاملة على أي منتج كامل الصنع، وإذا تم اخراجه دون جمارك فهي مخالفة للقانون.
الجهات الحكومية تلزم الصمت
لم ترد هيئة الجمارك ولا مكتب الإعلام بوزارة الداخلية على طلبات للتعليق رغم مخاطبتهم بثلاثة خطابات منذ الخامس من إبريل الماضي.
ولم يرد أيضا المراجع العام لديوان الضرائب ولا وزارة الصناعة الاتحادية.
وأشار مسؤولون عدة إلى نقص في البيانات وتضارب في التقديرات لعدد المصانع المسجلة لدى الجهات المختلفة.
وقال المهندس عبد المنعم عبد القادر مصطفى أحمد مدير هيئة المواصفات والمقاييس في ولاية الخرطوم إنه لا توجد مصانع للسيارات مسجلة لدينا أصلا.
نقص المعلومات
قال مدير الغرفة الصناعية دكتور عباس علي السيد إن الحكومة القومية الآن عاجزة تماما ومشغوله عن عمل برنامج شامل تفرضه على الأجهزة الأخرى. وأبدى السيد استغرابه أن نكون " نصنع السيارات ونستورد الركشات (التوكتوك)" مشيرا إلى أنه لا يوجد مصنع في السودان لتجميع الركشات وهي أبسط كثيرا من السيارات. وقال إن الأرقام بالنسبة للمصانع مفترض أن تكون مضبوطة جدا ومكتملة لكن لا توجد جهة عندها المعلومة المكتملة حتى الآن. وقال السيد إن النظام عندنا قاصر جدا ومتخلف جدا من الناحية الإدارية بكل أسف. وأضاف أنه بالنسبة لعدد مصانع تجميع السيارات لا أستطيع أن أقول معلومة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصانع السيارات في السودان... تجميع المجمع واستيراد دون جمارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.