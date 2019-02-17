موجة انقراض جماعية تصيب الأرض خلال 100 عام

أصدر علماء من جامعة سيدني دراسة تثبت تعرض الأرض لانقراض جماعي للحيوانات خلال الـ 100 سنة القادمة، وستكون الحشرات أولى الضحايا بعد النظر لمعدل انقراض الحشرات مقارنة بتناقص أعداد الثدييات والزواحف.

وأكد العلماء أن 53% من أنواع الفراشات و49% من أنواع الخنافس و45% من أنواع النحل و37% من أنواع اليعسوب، انقرضت خلال بضعة عقود ماضية، بالإضافة إلى أن ذباب القمص (حشرات من رتبة شعريات الأجنحة يبلغ عدد أنواعها أكثر من 1200 نوع تفقس يرقاتها في المياه فقط)، هو من أكثر الأنواع المعرضة للانقراض السريع حيث تبلغ نسبة انخفاض أعدادها 68%، بحسب RTالعربية.

وذكر موقع "Biological Conservation"، أنه خلال 100 عام، ستشهد الأرض انقراضا جماعيا للحشرات، وفقا للعلماء الأستراليين، حيث تعاني الآن نسبة 41% من أنواع الحشرات من انخفاض ملحوظ. كما يشهد العدد الإجمالي للحشرات انخفاضا بلغت نسبته 2.5% في السنة.

ومن المتوقع انخفاض عدد الحشرات في 10 سنوات قادمة بنسبة 25%، وخلال 50 عام إلى النصف، وبعد 100 عام، سيبقى من الحشرات عدد قليل على كوكب الأرض