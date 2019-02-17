البشير: نمر بأزمات وابتلاءات وسنخرج من الوضع الحالي أكثر قوة

قال الرئيس السوداني عمر البشير: إن ما تمر به بلاده الآن من أزمات ومصاعب هو ابتلاءات ومحطات للتمحيص سيخرج منها أكثر قوة، وشدد على أنه وطوال مسيرة حكومته «الإنقاذ» ليس هناك ما يخجل منه أحد أو يجعله يتوارى، في وقت سخرت فيه المعارضة من توعد السلطات بملاحقة قادتها قانونياً، وكشفت عن مشاورات جارية في ما بين مكوناتها للتوافق حول المذكرة التي تعتزم تسليمها لرئاسة الجمهورية الخميس المقبل من أجل التسليم بمطالب الشعب وتنحي الرئيس.

وأكد البشير الذي خاطب أمس مؤتمر شورى الحركة الإسلامية السودانية التي يرأس هيئة قيادتها أن السلطة والحكم لم يكونا يوماً غاية من الغايات بل وسيلة لبناء مجتمع الدين والأخلاق والعلم والمعرفة بالتركيز على الجانب الروحي، وأعتبر أن ما يمر به السودان الآن من أزمات ومصاعب هو ابتلاءات ومحطات للتمحيص سيخرج منها أكثر قوة، مشدداً على مزيد من البذل والعطاء، وقال إنه وطوال مسيرة الإنقاذ ليس هناك ما يُخِجل أو يتوارى منه أي أحد، وأشار إلى أنه رغم الكيد ضد السودان والأزمات التي تواجهه إلا أنه لم يُهزم ومستمر في مشروعات التنمية.