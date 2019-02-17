نجمة أفلام بورنو بسويسرا تترشح للمجلس الوطني على رأس حزب يحارب الإباحية

أعلنت ممثلة أفلام البورنو المعتزلة جاسمين ميادير، السويسرية، عن ترشحها للمجلس الوطني، المجلس الأدنى للجمعية الفيدرالية السويسرية، للحزب الوطني السويسري اليميني في كانتون زيوريخ.

ووفقا لتعليق لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وصفت النائبة الطموحة افلامها الإباحية بأنها غير ذات صلة بمسيرتها السياسية، فهي تترشح لمنصبها لتغيير شيء ما في سويسرا"

وقالت في تدوينة لها عبر فيسبوك: الأمر متروك لك لتغيير شيء ما في النهاية"

ومن المفارقات أن الحزب الذي وصفه الإعلام السويسري بأنه "نازي جديد" ومصنف "متطرفًا" من قبل الشرطة الفيدرالية السويسرية ، يعارض بشدة المواد الإباحية ، التي اعتادت أن تكون جزءًا هامًا من ماضي مادير الحافل.

وشاركت النائبة والممثلة البالغة من العمر 29 عامًا، والتي تم تعيينها على مقعد رئيسة الحزب في زيوريخ في ربيع عام 2017 ، في ست أفلام مصنفة حسب تصنيف لمن هم فوق الـ 18 عامًا تحت اسم "كليوباترا"