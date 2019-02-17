بالثلاثة.. المريخ السوداني يسحق مولودية الجزائر

تأهل فريق المريخ السوداني إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس زايد للأندية العربية لكرة القدم بفوزه على ضيفه مولودية الجزائر بثلاثة أهداف دون رد في إياب دور الثمانية من البطولة.

وسجل أهداف المريخ محمد الريد في الدقيقة 25 ومحمد عبد الرحمن يوسف (هدفين) في الدقيقتين 32 و.68.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في الجزائر انتهت بالتعادل السلبي ليصعد المريخ السوداني للدور قبل النهائي بمجموع المباراتين 3 – صفر.

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