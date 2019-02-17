سوريا: مقتل 18 مدنياً بقصف لقوات النظام

قتل 18 مدنياً في قصف لقوات النظام السوري استهدف آخر منطقة رئيسية خارجة عن سيطرة الحكومة في شمال غرب سوريا خلال الساعات الـ48 الأخيرة، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت.

وأسفر قصف مدفعي وصاروخي "عشوائي" عن مقتل 8 أطفال و7 نساء و3 رجال في خان شيخون ومعرة النعمان في محافظة إدلب، وفق ما أفاد المرصد.

وأحكمت "هيئة تحرير الشام" (حبهة النصرة سابقاً) سيطرتها على محافظة إدلب الشهر الماضي على حساب فصائل معارضة أخرى تدعمها تركيا.

ومنذ سبتمبر تجنبت إدلب التعرض لعملية عسكرية واسعة من قبل قوات النظام عبر اتفاق لوقف إطلاق النار رعته كل من روسيا وتركيا.

لكن المنطقة لا تزال تتعرض لعمليات قصف متفرقة ينفذها النظام السوري بينما سقطت مئات القذائف على مناطق عدة بينها معرة النعمان وخان شيخون الجمعة والسبت.

وبعد 8 سنوات من اندلاع الحرب السورية، باتت القوات التابعة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد تسيطر على نحو ثلثي البلاد.

وحقق جيشه وعناصر مسلحة متحالفة معه مكاسب كبيرة ضد فصائل المعارضة ومقاتلين متطرفين منذ تدخلت روسيا عسكرياً لصالح دمشق في 2015.

وأسفر النزاع السوري عن مقتل أكثر من 360 ألف شخص منذ العام 2011.

ويأتي قصف الجمعة والسبت في وقت تشن فيه "قوات سوريا الديموقراطية" المدعومة من التحالف الدولي ضد الجهاديين الذي تقوده واشنطن هجوماً على آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي.

وتوقعت "قسد" السبت الإعلان رسمياً عن القضاء على الجماعة المتطرفة في شرق البلاد في غضون أيام.