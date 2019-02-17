والي جنوب دارفور: الدعم الحكومي والأجنبي للولاية بلغ مليار ومائتي مليون جنيه

أعلن والي جنوب دارفور، آدم الفكي، إن الدعم الحكومي والأجنبي في العام الماضي لولايته بلغ مليار ومئتي مليون جنيه. وبحسب وسائل اعلام ولائية رسمية، فقد خصصت هذه المبالغ لمشروعات التنمية من كهرباء وطرق وعودة طوعية.

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