(الفدرالي) يتهم (الوطني) باختراقه بعد تعيين أحد مسؤوليه وزيراً بجنوب دارفور

انتقد حزب الأمة الفدرالي في بيان اليوم السبت، تسمية الجار بشارة الجار، باسم الحزب في حكومة ولاية جنوب دارفور.

وشدد الحزب في بيان اليوم السبت على أنه فض شراكته مع الحكومة منذ يوم 27 يناير الماضي وأعلن عن ذلك في مؤتمر صحفي شهدته وسائل الإعلام العالمية والمحلية.

وأكد أن "هذه الاختراقات التي يمارسها حزب المؤتمر الوطني هي التي أوصلت الممارسة السياسية إلى هذا المستوى وأضعفتها" على حد تعبير البيان. وأشار إلى أن كل الذين رفضوا قرار المكتب القيادي لحزب الأمة الفدرالي يعتبروا خارجين عن الحزب ولا يمثلون أي من مؤسساته . وأضاف البيان، أن "حزب الأمة الفدرالي سيظل منحازاً للشرفاء من أبناء السودان الذين اصطفوا جميعهم من أجل بناء دولة المواطنة، بدلاً عن دولة الحزب والذي أورد البلاد مورد الهلاك" وفق البيان. واعتبر البيان أن "حزب الأمة الفدرالي الذي تخلق ونشأ من أجل قضايا المهمشين والواقفين على الرصيف قطعاً لن يهتم بأي شكل من أشكال المؤامرات التي تُحاك بليل من أجل النيل منه فهذه لا تزيده إلا قوة ومنعة"، بحسب البيان.

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