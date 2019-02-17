السعودية ترد على اتهامها باستخدام تطبيق "أبشر" لمراقبة النساء

استنكرت الداخلية السعودية ما وصفتها بـ"الحملة المغرضة" للتشكيك في غايات تطبيق "أبشر" وعبرت عن رفضها تسييس الاستخدام النظامي للأدوات التقنية التي يستفيد منها سكان المملكة.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، ردا على مزاعم تقول إن تطبيق "أبشر" أداة رقابية، بأنها محاولة لتعطيل الاستفادة من أكثر من 160 خدمة إجرائية مختلفة يوفرها لكافة شرائح المجتمع في المملكة من مواطنين ومقيمين بمن فيهم النساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين تمثل الخدمات الحكومية الإلكترونية وسيلة أساسية ومباشرة لهم لتنفيذ الإجراءات الخاصة بهم بأي وقت ومن أي مكان.

وأعرب المسؤول السعودي عن رفض الوزارة القاطع لمحاولات تسييس الاستخدام النظامي للأدوات النظامية التي تمثل حقوقا مشروعة لمستخدمي الوسائل التي تتوفر عليها.

وأكد حرص الداخلية السعودية على حماية مصالح المستفيدين من خدماتها من كل ما يترتب على المساس بها من أضرار.