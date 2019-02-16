بريمن ينتزع تعادلا دراميا أمام هيرتا برلين

تعادل فيردر بريمن، أمام مضيفه هرتا برلين (1-1)، اليوم السبت، على الملعب الأولمبي ببرلين، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الألماني.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل، عن طريق المهاجم دايفي سيلكه، في الدقيقة (25).

وقبل لحظات من انتهاء اللقاء، تمكن المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو، من إدراك التعادل للضيوف (ق90+6).

وبهذا التعادل، رفع هرتا برلين وفيردر بريمن رصيدهما من النقاط، إلى 32 و31، في المركزين التاسع والعاشر، على الترتيب.