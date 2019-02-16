تجمع المهنيين ينشر موجهات موكب غدا 17 فبراير2019م

أعلن تجمع المهنيين السودانيين وقوى “الحرية والتغيير” أن موكب الاحد ( 17 فبراير 2019م) سيحمل اسم “ موكب 17 فبراير”، وسينطلق من منتصف المحطة الوسطى بحري (شارع الكنائس) ، ويتجة شمالاً إلى سوق الخضار ثم غرباً عبر الأحياء ثم شمالاً إلى ميدان الرابطة بشمبات..

وقد جرى تحديد موجهات عامة للموكب على النحو الآتي:

موجهات عامة لموكب الأحد 17 فبراير 2019 الســــــ 1ـــــــــاعة ظهراً

- ينطلق موكب الأحد من منتصف المحطة الوسطى بحري (شارع الكنائس)، ويتجة شمالاً إلى سوق الخضار ثم غرباً عبر الأحياء ثم شمالاً إلى ميدان الرابطة بشمبات.

- يبدأ الموكب بالتحرك في تمام الســــــ 1 ـــــــــاعة ظهراً من يوم الأحد الموافق 17 فبراير.