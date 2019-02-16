تجمع المهنيين ينشر موجهات موكب غدا 17 فبراير2019م

أعلن تجمع المهنيين السودانيين وقوى “الحرية والتغيير” أن موكب الاحد ( 17 فبراير 2019م) سيحمل اسم “ موكب 17 فبراير”، وسينطلق من منتصف المحطة الوسطى بحري (شارع الكنائس) ، ويتجة شمالاً إلى سوق الخضار ثم غرباً عبر الأحياء ثم شمالاً إلى ميدان الرابطة بشمبات..
وقد جرى تحديد موجهات عامة للموكب على النحو الآتي:
موجهات عامة لموكب الأحد 17 فبراير 2019 الســــــ 1ـــــــــاعة ظهراً
- ينطلق موكب الأحد من منتصف المحطة الوسطى بحري (شارع الكنائس)، ويتجة شمالاً إلى سوق الخضار ثم غرباً عبر الأحياء ثم شمالاً إلى ميدان الرابطة بشمبات.
- يبدأ الموكب بالتحرك في تمام الســــــ 1 ـــــــــاعة ظهراً من يوم الأحد الموافق 17 فبراير.
- يلتزم الموكب بالسلمية، مع تأكيد التزام تجمع المهنيين وحلفائه بالعمل السلمي في كافة خطواته الساعية للتغيير.
- ندعو الجميع لرفع اللافتات واستخدام مكبرات الصوت والهتافات الموحدة والأعلام الوطنية، تعبيراً عن وحدة الصف الوطني تجاه قضية رحيل النظام.
- ندعو جميع الثوار لتوثيق تاريخ ومكان الموكب في تصويرهم.
- يشجع التجمع وشركاؤه طباعة وتوزيع إعلان الحرية والتغيير.
- سيقوم تجمع المهنيين وحلفاؤه بتوفير غرف طوارئ للمصابين والجرحى.
> نناشد جميع الثوار بالثبات والصمود لكسر الترسانة الأمنية.
> في حال تم فض الموكب على الثوار اختيار أقرب نقطة آمنة والتجمع مرة أخرى وبدء الهتاف.
> خريطة الطرق المستهدفة مرفقة مع الموجهات.
- خروجك غداً وفي كل يوم وتنظيمك للاحتجاج في كل المناطق هو تعبيرك الحقيقي عن رفضك للتعذيب والقتل ضد نظام البطش والتنكيل والقهر.
قوى إعلان الحرية والتغيير
16 فبراير 2019
#موكب17فبراير
#مدن_السودان_تنتفض
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