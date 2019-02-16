ديل بييرو يهاجم رونالدو

انتقد أليساندرو ديل بييرو، أسطورة يوفنتوس الإيطالي، احتكار البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب البيانكونيري، لتسديد الركلات الثابتة في مباريات السيدة العجوز.
وقال ديل بييرو، في تصريحات لصحيفة "كالتشيو ميركاتو": "كريستيانو رونالدو دائما ما يتولى تسديد الركلات الحرة في مباريات يوفنتوس".
وتابع ساخرا: "ربما هناك بند أو شيء ما مكتوب في عقد رونالدو بخصوص ذلك.. لا أعرف الحقيقة".
وأضاف: "يوفنتوس لديه ميرالم بيانيتش وباولو ديبالا، ينبغي التناوب بينهم من حين لآخر".
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