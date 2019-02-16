وردة يسجل أول اهداف مع وأتروميتوس اليوناني

قص عمرو ورة، لاعب المنتخب الوطني وأتروميتوس اليوناني، شريط أهدافه مع فريقه الجديد، بتسجيله هدفًا في مرمى جيانينا، في المباراة التي تجري الآن، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري اليوناني.

وسجل وردة هدف فريقه الثاني في الدقيقة الـ50، ليعزز من فرص فريقه في اقتناص الثلاث نقاط، حيث يتقدم أترومتوس بنتيجة 2-0.

وكان وردة تسلم الأسبوع الماضي، جائزة أفضل لاعب محترف بالدوري اليوناني، عن الموسم الماضي عندما كان ودة يدافع عن ألوان باوك

يذكر أن عمرو وردة انتقل إلى أتروميتوس في يانير الماضي، قادمًا من باوك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.