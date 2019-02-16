ضبط تركي بحوزته 12 كيلو جرام كوكايين في مطار القاهرة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، من إحباط محاولة مسافر تركي إدخال 12 كيلو غرام من الكوكايين الخام إلى البلاد.

وجاء في بيان مصلحة الجمارك المصرية، أن رجال الجمارك اشتبهوا في الراكب القادم من دبي على متن طائرة خطوط طيران الإمارات لمروره بألمانيا والبرازيل خلال أيام قليلة.

وأضاف البيان، أن الراكب التركي رغم حمله حقيبة واحدة إلا أن جواز سفره أثار ريبة رجال الجمارك وبتفتيش الحقيبة عثر على قاع سحري بداخله "12 كيلو غرام" من المخدرات.

وأمر رئيس الإدارة الجمركية في مطار القاهرة، بإحالة المسافر للنيابة عقب عرضه على فرع المخدرات في المطار لاستكمال التحقيق في القضية.