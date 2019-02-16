مانشستر سيتي يضرب بقوة ويتأهل لدور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق مانشستر سيتي إلى دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتغلبه على مضيفه نيو بورت كاونتي 4 /1 اليوم السبت في الدور الخامس للبطولة. وسجل فيل فودن هدفين لمانشستر سيتي ليقود فريقه لفوز عريض والتأهل لدور الثمانية. وتقدم الألماني ليروي ساني بهدف في الدقيقة 51 ثم أضاف فودن الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 75 و89 قبل أن يختتم الجزائري رياض محرز التسجيل في الوقت بدل الضائع. وتكفل بادريج اموند بتسجيل الهدف الوحيد لنيو بورت كاونتي في الدقيقة 88. كما تأهل برايتون ميلوال لدور الثمانية بفوزه على ضيفه ديربي كاونتي 2 /1 وعبر ميلوال أيضا لدور الثمانية بفوزه على مضيفه ويمبلدون 1 /صفر. وفي المباراة الثانية تقدم أنتوني كونكارت ويورجن لوكاديا بهدفين لبرايتون في الدقيقتين 33 و45 وتكفل آشلي كول بتسجيل الهدف الوحيد لديربي كاونتي في الدقيقة 81. وفي المباراة الأخيرة سجل موراي والاس هدف الفوز لفريق ميلوال في الدقيقة الخامسة.

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