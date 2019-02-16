التحالف الدولي ينقل "صناديق غامضة" من جيب داعش الأخير

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، أن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي نقل صناديق من مستودعات التنظيم في جيبه الأخير في ريف دير الزور شرقي سوريا، في وقت يترقب العالم إعلانا أميركيا بشأن داعش.

وأضاف المرصد نقلا عن مصادر وصفها بالموثوقة، أن علميات النقل تمت من مناطق كان يسيطر عليها داعش في وقت قريب، مشيرة إلى أن التحالف استعان في هذه العملية بطائرات مروحية هبطت في منطقة قرية الباغوز، التي تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة عليها، السبت.

ورجحت المصادر أن تكون الصناديق تحتوي على كميات الذهب والأموال، التي كانت بحوزة داعش خلال وجوده في شرق الفرات، مشيرة إلى أن الأسلحة في حال كانت صناديق ذخيرة كان التحالف سيعمد لتسليمها لقوات سوريا الديمقراطية، إلا أن التحالف عمد لتحميل الصناديق على متن مروحيات للتحالف ونقلها إلى جهة مجهولة.