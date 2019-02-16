والي نهر النيل : زيارة البشير للولاية تهدف لإعادة الثقة في الاقتصاد

اكد والي ولاية نهر النيل لواء حقوقي حاتم الوسيلة ان زيارة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية لولاية نهر النيل نهاية فبراير الجاري، تهدف الي اعادة الثقة للاقتصاد السوداني من خلال تدشين وافتتاح عدد من المشاريع الاقتصادية والتنموية التي ستسهم في تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل.
وأعلن الوسيلة في تصريح صحفي اكتمال كافة الاستعدادات والترتيبات لاستقبال الرئيس البشير الذي سيفتتح عددا من المشاريع التنموية والخدمية بمحليات الولاية (ابو حمد - بربر - عطبرة - الدامر - المتمة) .
وقال الوسيلة ان البشير سيفتتح المشروع القطري للكهرباء بأبو حمد ، فضلا عن افتتاح مستشفي ومسرح واستاد بمدينة ابو حمد، بجانب مشروع الأمل الأخضر بمساحة 300 الف فدان ببربر والمركز التجاري بمدينة عطبرة والسوق الجديد بجانب فندق بمدينة الدامر وتدشين محطة ود حامد للمياه.
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