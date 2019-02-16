بالفيديو : فيديو قديم للرئيس الراحل جعفر نميري يثير بكاء رواد مواقع التواصل الاجتماعي

أثار فيديو قديم يعود إلى العام 2015م يظهر فيه رئيس الجمهورية السابق الراحل المشير جعفر محمد نميري يظهر فيه وهو يقوم ببعض الأنشطة الرئاسية داخل السودان وخارجه – أثار شجون رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين علقوا مبدين إعجابهم بشخصيته وفترته الرئاسية.

رواد مواقع التواصل الذين شاهدوا الفيديو ذكروا بأنهم لم يتمالكوا أنفسهم من البكاء حيث ذكر أحد المتابعين قائلاً :(بكيييييت ولا من شفت تعليقاتكم بكيت بحرررررقه أسأل ربي نفتخر ونرجع راسنا فوووق والكل يعمل لينا حساب والكل يتمنى يكون سوداني أو يزور بس بلدنا أحبكم كلكم أهلي يعلم الله) وقال آخر :(وجدت الدمع يغلبني فتركته يسيل بلا رقيب ,, ربنا يرحمك نميري).

وكان لافتاً للنظر تعليقاً جاء من أحد الشباب الذين لم يعاصر تلك الفترة حيث كتب يقول : (والله أنا عمري 21 ولكن بحب الريس نميرى جداً جداً لما شفت الفيديو ده والله بكيت) ويذكر بأن الرئيس الراحل جعفر نميري كان قد أطاحت به ثورة شعبية في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي أثناء غيابه عن البلاد و التي يعود إليها في حقبة الإنقاذ حيث وافته المنية في الثلاثين من مايو عام 2009م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)