المريخ يحطم المولودية ويتأهل لمواجهة النجم

واصل المريخ تفوقه على الأندية الجزائرية وحقق فوزاً ساحقاً على ضيفه المولودية بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم بالقلعة الحمراء ضمن مباريات إياب ربع نهائي كأس شيخ زايد للأندية العربية وسبق للأحمر إقصاء اتحاد العاصمة، من دور الـ16.
وسجل ثلاثية المريخ محمد عبدالرحمن هدفين وهدف لمحمد الرشيد، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي، وقدم المريخ مباراة كبيرة خاصة في الشوط الأول الذي سيطر عليه بالكامل ونجح في التسجيل مرتين عن طريق محمد الرشيد ومحمد عبدالرحمن الذي أضاف الهدف الثالث في الشوط الثاني .
وسيواجه المريخ فريق النجم الساحلي في مباراتي نصف النهائي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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