دعوة للرئيس البشير لزيارة “قولو” بجبل مرة

كشف مفوض العودة الطوعية وإعادة التوطين الأمير تاج الدين إبراهيم، عن مطالبة العائدين في منطقة جبل مرة ودعوتهم الرئيس عمر البشير لزيارتهم لتأكيد دعمهم ومساندتهم له في الفترة المقلبة بعد عودتهم إلى ديارهم واستقرار الأوضاع الأمنية.

وتعتبر منطقة قولو الواقعة بولاية وسط دارفور من المناطق ذات الطبيعة الخلابة والتربة الخصبة بما يتوافر لها من مناخ متميز وهو مناخ جبل مرة الذي ظل ملهماً للشعراء والفنانين لاعتدال الأجواء فيه والطبيعة الساحرة، كما أن قولو تشتهر بإنتاج العديد من الفواكه والحمضيات، فضلاً عن عدد من المحاصيل البستانية.

ووصف تاج الدين بحسب الشروق – الزيارة التي قام بها مساعد رئيس الجمهورية د. فيصل حسن إبراهيم، لجبل مرة أخيراً بأنها تاريخية ووجدت الترحاب والإشادة من العائدين في تلك المناطق.

وأكد أن زيارة د. فيصل كانت موفقة وجاءت في الوقت المناسب للوقوف على حجم العودة الطوعية الكبيرة للعائدين، إلى منطقة قولو بجبل مرة، مضيفاً أن مساعد رئيس الجمهورية وجه جهات الاختصاص الاهتمام بقضايا العائدين وذلك بتوفير الخدمات الضرورية لهم.

وناشد مفوض العودة الطوعية عبدالواحد نور، بضرورة تحكيم صوت العقل والعودة إلى أرض الوطن للمشاركة والمساهمة في بناء الوطن.

وقال إن أهل جبل مرة رحبوا بالزيارة التاريخية لمساعد الرئيس وفي نفس الوقت طالبوا بزيارة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير إلى منطقة قولو.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)