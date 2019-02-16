الهلال السعودي يقسو علي الاتحاد بثلاثية نظيفة في البطولة العربية

خسر الاتحاد السكندري أمام نظيره الهلال السعودي بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب الملك سعود، ضمن ذهاب ربع نهائي البطولة العربية.

أحرز أهداف الهلال كارلوس إدواردو في الدقيقة 14، و بافيتيمبي جوميز في الدقيقتين 31، و45

افتتح البرازيلي كارلوس إدواردو النتيجة مبكرًا للهلال في الدقيقة 14، بعدما رواغ دفاع الاتحاد ووضع الكرة بطريقة استعراضية في مرمى الهاني سليمان الذي لم يستطع التعامل معها.

الاتحاد حاول العودة في النتيجة غير إن الهجوم الكاسح للفريق السعودي بدد من فرص زعيم الثغر في تسجيل هدف التعادل.

مع انتصاف زمن الشوط الأول أضاف الفرنسي بافيتيمبي جوميز الهدف الثاني في الدقيقة 31، إثر استلامه الكرة في منطقة الجزاء وخلف دفاعات الاتحاد ليسجل الفرنسي هدفًا رائعا على يمين حارس الاتحاد.

ضغط الهلال المتواصل أسفر هدفًا ثالثًا، بأقدام جوميز في الدقيقة 45،الذي حول عرضية الشهراني إلى هدف بأسلوب شبيه بالهدف الأول للاعب والثاني لفريقه.

انتهى الشوط الأول بتفوق الهلال بـ3 أهداف دون، نتيجة تصعب من مهام الفريق السكندري في مباراة الإياب يوم 25 نوفمبر الجاري.

مع انطلاق الشوط الثاني قرر حلمي طولان المدير الفني للاتحاد الزج بالإيفواري رزاق سيسيه من تنشيط الحالة الهجومية، وتذليل الفارق وإعادة الفريق للمباراة.

تغيرات طولان غيرت من شكل زعيم الثغرحيث سيطر الاتحاد على نصف الملعب، وشهدت اللعب من الأطراف تطور ملحوظ.

حاول (الراقي) إضافة الهدف الرابع في دقائق الشوط الثاني، لكن دفاع الاتحاد الذي استفاق مع بداية الشوط الثاني أبى أن يسجل الهلال لينتهي اللقاء بنتيجة 3-0 للهلال.