الخرطوم تستنفر المجتمع لإحداث تغيير في النظافة

قطع معتمد محلية الخرطوم الفريق شرطة محمد أحمد علي إبراهيم بأهمية استنفار قطاعات المجتمع لإحداث تغيير ملموس تجاه التعامل مع النظافة كقضية استراتيجية يجب أن تجد الانفعال الإيجابي تجاه التخلص الأمثل من النفايات عبر الالتزام باشتراطات النظافة.

ولفت إبراهيم خلال تدشينه حملة السبت الأخضر للنظافة وإصحاح البيئة بمنطقة جبرة الكبرى، إلى أهمية اضطلاع قطاعات المرأة بدورها في المجتمع لإحداث حراك فاعل يسهم في استنفار طاقات المجتمع نحو السلوك الإيجابي في التعامل مع النفايات.

ووجه ابراهيم اللجان الشعبية بضرورة رعايتها للبرامج التوعوية للحث على السلوك الإيجابي في الأحياء السكنية بجانب إسهام هيئة النظافة والشركات العاملة في العملية التوعية مع إجراء جدولة ثابتة لمواعيد إخراج النفايات منعاً للتلوث البصري .

وشدد على ضرورة وصول خدمات النظافة لطموح المحلية ومواطنيها، وطالب شركات النظافة بتكثيف الجهود واستغلال كافة إمكانياتها لتحقيق أكبر نجاح في عملية النظافة عبر الضبط الإداري والعمل الميداني للعاملين بكافة مستوياتهم.

ووجه بأن تصطحب حملات السبت بخلاف النظافة إزالة المخالفات الهندسية والتعديات على الطريق العام ومراجعة التزام المحلات التجارية بمعايير النظافة وارتباطها بتجديد الترخيص السنوي.