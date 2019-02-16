سان جيرمان يمنح "مبابي" قميص الـ100 هدف

منح باريس سان جيرمان الفرنسي قميصًا خاصًا لمهاجمه الفرنسي كيليان مبابي بعد نجاحه في تسجيل 100 هدفا خلال تدريبات الفريق.
ونشر مبابي صورة للقميص الذي كتب عليه 100 هدفا في التدريبات خلال مران النادي الباريسي اليوم السبت، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" وعلق: "100 هدف في التدريبات، نعم السخرية لا تقتل".
ويستعد باريس سان جيرمان، لمواجهة سانت إيتيان، ضمن مباريات الجولة الـ25 غدا الأحد من الدوري الفرنسي.
ويتربع باريس سان جيرمان على عرش ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 59 نقطة بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقية ليل برصيد 49 نقطة.
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