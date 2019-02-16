أصدر والي ولاية جنوب دارفور المهندس ادم الفكي قرارا عين بموجبه (٢١) معتمدا لمحليات ولايته المختلفة. وكشف الفكي خلال مؤتمر صحفي عقده يوم السبت أسباب تأخير إعلان حكومته وسمي يحى ادم عبد البنات معتمدا لبلدية نيالا واسماعيل يحى عبد الله لمحلية نيالا شمال ودفع بالفاضل يحى عبد الله معتمدا لمحلية بليل والدكتورمحمد عيسى عبد الرحمن لبرام. فيما سمي الفكي على ادم حسن معتمدا لمحلية نتيقة و محمد الدومة زايد لكبم وادريس ابراهيم عبد الرحمن معتمدا لكتيلاوعبد المنعم امبدى لرهيد البردى. فيماكلف محمد يحى هرون معتمدت لمحلية السلام والصافى محمد الطيب لمرشنج ومحمد الامين اسحق أبوجا لعد الفرسان بجانب كمال الدين عبد الله احمد لمحلية الردوم وحبيب الله عمر عبد البارى معتمدا للوحده. وأعلن والي جنوب دارفور عثمان التوم احمد معتمدا لمحلية السنطة وابو القاسم عمر قندولى لشطاية ومحمد ابراهيم عمر لكاس فيما دفع بصالح احمد ادم رجال لمحلية دمسو والدكتور ادم محمد ادم كبس لتلس و محمد عيسى باسى محلية شرق الجبل فيما كلف الصادق محمد اسماعيل لمحلية قريضة ومحمد على الشريف محلية أن دافوق.

كانت هذه تفاصيل خبر والي جنوب دارفور يسمي (٢١) معتمدا لمحليات ولايته المختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.