فناربخشة يتعادل مع قونيا سبور في الدوري التركي

تعادل فريق فناربخشة مع ضيفه قونيا سبور 1 /1 اليوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى فاز تشايكور ريزا سبور على مضيفه بورصا سبور 2 /صفر وتعادل بلدية آكهيسار سبور مع ضيفه انقرة جوجو سلبيا.

وحصد فنار بخشة نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف فقط عن منطقة الهبوط، كما رفع قونيا سبور رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس.

وتقدم موريكي فوفانا بهدف لقونيا سبور في الدقيقة 36 بعد ثلاث دقائق فقط من طرد زميله اديس جاهوفيتش.

وأدرك جاليسون ماركيز التعادل لفناربخشة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.