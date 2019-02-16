نجح وست بروميتش ألبيون في الفوز على أستون فيلا بثنائية نظيفة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى "تشامبونشيب".
وشارك المدافع أحمد حجازي في تشكيل وست برومتش أساسيًا في مواجهة الظهير أحمد المحمدي، وخاض الثنائي الدولي المصري المباراة كاملةً.
سجل هال روبسون كانو الخدف الأول لبروميتش في الدقيقة 41، قبل أن يضاعف جاي رودريجيز النتيجة للضيوف في الدقيقة 45 من عمر المباراة.
ارتفع رصيد وست بروميتش ألبيون إلى 57 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد أستون فيلا عند 44 نقطة في المركز العاشر.
كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة حجازي والمحمدي.. وست برومتش يهزم أستون فيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.