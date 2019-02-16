بمشاركة حجازي والمحمدي.. وست برومتش يهزم أستون فيلا

نجح وست بروميتش ألبيون في الفوز على أستون فيلا بثنائية نظيفة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى "تشامبونشيب".

وشارك المدافع أحمد حجازي في تشكيل وست برومتش أساسيًا في مواجهة الظهير أحمد المحمدي، وخاض الثنائي الدولي المصري المباراة كاملةً.

سجل هال روبسون كانو الخدف الأول لبروميتش في الدقيقة 41، قبل أن يضاعف جاي رودريجيز النتيجة للضيوف في الدقيقة 45 من عمر المباراة.

ارتفع رصيد وست بروميتش ألبيون إلى 57 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد أستون فيلا عند 44 نقطة في المركز العاشر.