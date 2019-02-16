المريخ السوداني يقصي المولودية ويصعد لنصف نهائي كأس زايد

شهاب محمد - الخرطوم - عاجل الخليج 365 : تأهل المريخ السوداني إلى نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على المولودية الجزائري بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم”السبت” لحساب مرحلة ثمن النهائي. وأحرز أهداف المريخ كلاً من محمد عبد الرحمن”هدفين”، ومحمد الرشيد. وسيواجه المريخ السوداني نظيره النجم الساحلي في الدور القادم من البطولة.

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