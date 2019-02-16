شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: المريخ يتقدم على نادي المولودية الجزائري في الشوط الاول بهدفين دون رد . وجاءت اهداف المريخ عن طريق اللاعب محمد الرشيد ومحمد عبد الرحمن . وقد انهى المريخ الشوط الاول بهذه النتيجة….

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل المريخ يتقدم على المولودية بهدفين دون رد في الشوط الاول… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.