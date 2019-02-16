مارسيليا يفوز علي أميان بهدفين نظيفين

فاز فريق مارسيليا على ضيفه أميان 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم. وسجل هدفي مارسيليا فلوران توفين وماريو بالوتيلي في الدقيقتين 19 و25. ورفع مارسيليا رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف أمام سانت إتيان، وتوقف رصيد أميان عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.

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