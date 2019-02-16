تشيلسي يخطط لخطف نجم ريال مدريد لتعويض هازارد

يرغب نادي تشيلسي الإنجليزي، في التعاقد مع لاعب خط وسط فريق ريال مدريد، بحسب ما أوضحته تقارير صحفية إسبانية.

وبحسب موقع ديفنسا سنترال الإسباني، فإن تشيلسي يريد الحصول على خدمات البرازيلي كاسيميرو، لاعب خط وسط النادي الملكي، في الموسم المقبل.

وأكد الموقع الإسباني أن البلوز يسعى لضم كاسيميرو مقابل انتقال الدولي البلجيكي إدين هازارد، إلى صفوف اللوس بلانكوس، في الصيف القادم.

وأوضح ديفسنا سنترال أن النادي اللندني لا يريد التفريط في أهم لاعبي الفريق، بدون الحصول على تعويض مناسب، ولا يرغب في الخروج خال الوفاض.

وتابع الموقع الإسباني أن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، لن يسمح برحيل كاسيميرو عن صفوف الميرنجي، إذ يمكن بيع كوفاسيتش نهائيًا إلى البلوز مقابل هازارد.