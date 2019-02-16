مدرب ريال مدريد يتحدث عن أزمة راموس وإشارة جاريث بيل

تحدث سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد، علي مواجهة الفريق الملكي ضد جيرونا، غدًا، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" بالجولة 24 من الدوري الإسباني.

وقال سولاري، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نحن بحالة جيدة جدًا. نحب التنافس، أنا سعيد، الفريق يعمل بشكل جيد، ونشعر بالمتعة، مباراة الغد مهمة جدا للفريق، ونستهدف تحقيق الفوز غدًا، كما هو الحال في كل المباريات ".

وأضاف: " جيرونا فريق قوي ويستخدم اسلوب خاص ويجب علينا نتجنب المعاناة أمامه، وسنلعب غدًا من أجل الفوز".

وتابع: " أسينسيو يستطيع اللعب في أي مركز بالهجوم، وقد أصبح قويًا منذ عودته من الإصابة، وسنحدد لاحقًا امكانية اشراكه في مركز المهاجم الصريح من عدمه، أما فينسيوس جونيور يتطور بشكل رائع والجميع يساعده لانه لاعب مميز".

وعن أزمة لاعبه الإسباني سيرجيو راموس، واتهامه بتعمد الحصول على إنذار أمام أياكس، قائلا: "أنا لا أصنع القواعد. لقد أعطى تفسيرات حول الأمر".

أما بخصوص حركة "جاريث بيل" ضد أتليتكو مدريد قال: " هذه الواقعة أخذتب حجمًا كبيرًا".

واحتفل بيل بهدفه في شباك أتليتكو مدريد بإشارة بيده تعتبر عدوانية في إسبانيا حسب البعض.