الوداع الأخير لـ"سالا" من أكاديميى "سان مارتين"

أقيمت اليوم السبت مراسم الوداع الأخير للاعب الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا، في أكاديمية "سان مارتين" في مدينة بروغريسو التي تبعد نحو 538 كيلومترا شمال غرب العاصمة الأرجنتينية.

ووضع التابوت داخل الأكاديمية التي بدأ منها اللاعب الراحل مسيرته مع الساحرة المستديرة، ووضعت الجموع التي أتت لوداعه الزهور حول التابوت الذي وضع فيه جثمان سالا.