أقيمت اليوم السبت مراسم الوداع الأخير للاعب الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا، في أكاديمية "سان مارتين" في مدينة بروغريسو التي تبعد نحو 538 كيلومترا شمال غرب العاصمة الأرجنتينية.
ووضع التابوت داخل الأكاديمية التي بدأ منها اللاعب الراحل مسيرته مع الساحرة المستديرة، ووضعت الجموع التي أتت لوداعه الزهور حول التابوت الذي وضع فيه جثمان سالا.
كانت هذه تفاصيل خبر الوداع الأخير لـ"سالا" من أكاديميى "سان مارتين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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