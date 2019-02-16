التعادل الإيجابي يحسم مباراة أهلي جدة والوصل في كأس زايد

حسم التعادل الإيجابي مباراة الوصل الإماراتي مع أهلي جدة السعودي بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت ضمن ذهاب دور ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية".

وافتتح الوصل الإماراتي التسجيل عن طريق عبد الله جاسم علي في الدقيقة من الأولى ، ثم تعادل أهلي جدة السعودي بهدف سجله نيكولاي ستانسيو في الدقيقة 67 ، وأضاف دجانيني تافاريس الهدف الثاني لبطل السعودي في الدقيقة 72 ، قبل أن ينجح "كايو" في إدراك هدف التعادل للوصل الإماراتي من ضربة جزاء في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وتقام مباراة العودة بين الوصل وأهلي جدة السعودي يوم25 فبراير الجاري في عقر دار الفريق السعودي بملعب الجوهرة المشتعلة.