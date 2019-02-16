الملياردير ساويرس: "2018 لطشت معايا.. وحطيت ثروتي في الذهب"

أعلن الملياردير المصري نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم" للاستثمار القابضة، أنه تعرض خلال 2018 للخسارة، معربا عن أمله في تعويض ما تكبده في 2019.

وقال في تصريح لشبكة "CNN" العربية: "عام 2018 لطشت معايا.. وكل حاجة مشيت غلط.. المشاريع اللي عايزين نعملها وقفت والاستثمارات اللي عندي نزلت".

وأضاف: "إن شاء الله 2019 نبتديها أحسن"، مشيرا إلى أنه وضع جزءا كبيرا من الاستثمارات في مجال الذهب، موضحا أن الأفضل هو الاستثمار في وقت انخفاض سعره وليس وقت ارتفاعه، مؤكدا أن هذا الاستثمار جيد.

وفي وقت سابق، كشف نجيب ساويرس أنه وضع نصف ثروته في الذهب وذلك بسبب الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى توقعاته التي تشير إلى ارتفاع سعر هذا المعدن في المستقبل.