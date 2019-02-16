تقوم بينا (العربية)!.. بقلم نادر التوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(١)

التنافس (البغيض) لدرجة التحاسد في كثير من الأحيان

جعل فريقي القمة لا يستفيدان، كل من أخطاء الآخر

بل يكررها بالكربون و ربما أسوأ

إذا انهزم المريخ بالأربعة في النهائي

تبعه الهلال لينهزم بالخمسة في نصف النهائي

و الأدهى و الأمر أن الفريقين كان يمكن أن يحلقا في النهائي معا

في احد المواسم الكونفدرالية

ليكون الكاس في النهاية سوداني

لكن المريخ خرج بأمر الحضري الذي استهتر و سمح بدخول هدف كلف المريخ المغادرة

و تمكن ديجوليبا المالي من اقصاء الفريق الهلالي

ليكون النهائي خاليا من الفرق السودانية

و قد أفرح هذا أنصار الفريقين

رغم أن وصول احدهما كان سيجعل نسبة فوز السودان بالكاس ٥٠٪ و هي بالطبع أفضل من صفر ٪

في الموسم السابق غادر المريخ من التمهيدي امام الفريق اليوغندي بسبب الاستهتار و اضاعة ضربة الجزاء

و اخطاء اللاعبين و الطاقم الفني

و في ذات العام احتل الهلال المركز (الطيش) عن جدارة و استحقاق

حيث لم يفلح لاعبوه في تسجيل أي انتصار ..

(٢)

غادر المريخ في هذا الموسم كما السابق

و بدأ الهلال بداية جيدة

اذ حصد في مباراة واحدة مجموع ما حصده في ست مباريات البطولة السابقة

و بعدها خسر امام ناكانا الضعيف..

(٣)

كان تبرير الزعفوري (الذي طار كيسه رغم غلاء اسعار الأكياس)

إن اللاعبين فكروا في لقاء ناكانا

هذا بالطبع حينما خسر مباراة الممتاز من (طيش الدوري) الرابطة كوستي

فكر الهلال في ناكانا

فخسر الرابطة و ناكانا و الزعفوري

و لا نريد من المريخ ان يفكر في النجم الساحلي فيفقد مولودية

و يفقد مواجهة النجم التونسي

و يفقد الفرصة الأخيرة للظهور عربيا و خارجيا

و يفقد دولارات الترقي التي كان من الممكن أن تحل عددا من المشكلات الظاهرة و المتوقع ظهورها..

استفيدوا من أخطاء المنافس و السعيد من اتعظ بغيره

فرجاء (بطلو شقاوة)!!

(٥)

ساعات و يلعب المريخ مباراته الحاسمة امام مولودية

الفريق القوي الذي كان ضعيغا في مباراة الذهاب

و لا اتفق مع الذين قالو ان النتيجة مفخخة و غير جيدة

و ان الهزيمة بهدف او هدفين أفضل

النتيجة (أكثر من رائعة) كما يقول معلقونا

المريخ لو انهاها تعادلية بيضاء يمكن ان يكسب بضربات الترجيح و ما كان هذا ليحصل لو انه خسر بهدف

صحيح ان المولودية ليس لديه ما يخسره

و لكن المريخ أيضا ليس لديه ما يخسره!

(٦)

لو لعب اللاعبون بمسؤولية و جدية كما فعلو امام الاتحاد يمكن ان يحسموا المباراة من الشوط الأول كما فعلوا مع الاتحاد

اما اذا تخلوا عنهما (المسؤولية و الجدية) فسيخسروا المباراة في شوطها الاول

كما حدث مع الفريق اليوغندي (ذهاب)

هي مباراة لاعبين قبل كل شئ

انسوا المدرب و الجمهور و العبوا لأنفسكم!

(٧)

تحفيز اللاعبين امر جيد

صحيح ان لدينا تجارب في ذلك مع لاعبينا محليا و خارجيا

كلما حفزوهم هزمونا و احيانا ترد الحوافز بالشنط كما حدث في احدى مباريات القمة من قبل حيث اعاد الكابتن فيصل العجب الحافز بعد ان فشلوا في الفوز

لكن هناك فرق

فالوقائع تغيرت:

وقتها كانت القروش لها قيمة

و كان اللاعبون (شبعانين) لدرجة انو عدم الحافز لن ينقص من اموالهم شيئا

أما الآن

فبراكم شايفين: وضع البلد و وضع اللاعبين

اذا فالتحفيز مهم جدا في هذه الظروف الصعبة جدا

حفزوهم براتب شهرين الآن

و قاسموهم في حافز العربية

فان يجلبوا آلاف الدولارات خير من ان يجلبوا (صفرا)

(٨)

الصفوة ستشكل لوحة زاهية

و الجزائر كلها (فرق و منتخب) و شعب يعرفون المريخ و استاد المريخ و أهل المريخ

تسديدات

الذين يصطادون في المياه العكرة توقفوا و عملو (أرضا سلاح)

لكن اتوقع ان يرفعوا السلاح من جديد و يهاجموا المجلس اذا ما غادر المريخ (الله لا قدر)

ففونوا عليهم الفرصة رحمكم الله!

الجماهير التونسية هددت لاعبي الافريقي بعد الخسارة الفادحة من مازيمبي..

و قالت لهم( الفوووز الفوز) بس#

و بالطبع جماهير الجزائر لن ترضى بخروج فريقين جزائريين على يد الزعيم

ضربتين ع الراس يدوشو و يوجعو

لذا سيقاتل لاعبو المولودية

و ليحذر لاعبو الزعيم

الهلال سيحقق الفوز هنا (برااحة) على الفريقين الزامبيين ليصل بنقاطه الى ٩نقاط إن شاء الله

وجب أن يقاتل لأجل نقطة في لقاء زيسكو فمن غير الجميل أن ينهزم من فريقيين زامبيين على التوالي..

الاستقرار الفني مهم..

حتى لو جاء غوارديولا و مورينيهو (الأصليين) و زيدان سيجدون من ينتقدهم من مدربينا الذين يتحلون ب (عقدة الأجنبي) بدلا من أن يستفيدوا منهم

ابو عشرين تألق في مباراة الذهاب و جامله الحكم في كرة خطرة

نطمئن لوجوده في مرمى المريخ و نأمل ألا يكون أصابه الغرور

تخريمة: كم راتب ابو عشرين و منجد بالمقارنة بجمال سالم؟! سأوضح هذا لاحقا

ليفكر لاعبو المريخ في مبارة الليلة اولا و ثانيا و ثالثا و كذا المجلس و الجماهير

تأهل المريخ (الفريق) و عودة المريخ (الصحيفة): امل بسام يداعب في خياااالي

اللهم انصر المريخ.. و حقق (الأماني العذبة)

يجب أن ننبذ كل خلاف ففوز المريخ هدف كل المريخاب (إلا من لم يرحم ربي)

أليس كذلك؟

دفاع و هجوم متوازن، و أهم شئ في نظري (الوسط) لو لعبت عناصره بجدية و تعاونت مع عناصر المقدمة و الدفاع و تعاونت هي معها سوف نفرح كثيرا بإذن الله!

اخبار دورينا (الطويل و مسيخ) شنو؟

أعيدوهو كما كان ليعود شئ من بريقه

و يظل المريخ الحاضر و المستقبل و التأريخ و كلنا مريخاب

و ما يضير البحر أمسى زاخرا إن رمى فيه غلام بحجر؟

تدوينة: تيري و الغربال كيف الحال

تغريدة: الفرح يملأ (المدينة)

قلبي يحدثني بأن القادمين من الخلف سوف يحسمونها

بليييز ما تضيعو (البلنتيات)!

لا للمخدرات

لا للتخريب

المخدرات خطر داهم مكافحته مسؤولية الجميع!

آخر قطرة: اللهم بجاه الحبيب نصر من الله و فتح قريب!

اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد المنصور بالرعب و آله أهل الحب!

و هذه بصمتي