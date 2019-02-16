مريخ السودان في مواجهة الحمام.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ يلتقي المريخ اليوم بمنافسه الجزائري في مواجهه سهله .

@ مولوديه الذي شهدناه مترنحاً بملعبه وبين جماهيره لن يقو على الصمود خارج ملعبه .

@ ان خسر مواطنه الاتحاد برباعيه فالمولوديه مرشح للهزيمه باكثر من ذلك .

@ المريخ محظوظ بمغادرة الفرق الكبرى للمنافسه .

@ غادر الاهلي والزمالك والترجي ونحو ذلك وبقى المريخ ومولوديه ومن لف لفهم .

@ تأهل المريخ يكسبه (500) الف دولار تعادل اكثر من (40) مليار سوداني .

@ (90) دقيقه تفصل المريخ عن اكبر حافز في تاريخ الكره السودانيه .

@ حافز غير مسبوق يُحسب لصالح قريش صاحب قرار المشاركه في البطوله العربيه .

@ تأهُل المريخ ضربه قويه في وجه الصحافه الحمراء.

@ رغم كل حملات الكراهيه والاستعداء نجح قريش في الوصول بالمريخ لمشارف النهائيات .

@ رغم حملات نشر الغسيل والتحريض اليوميه وصل قريش بالمريخ لمصاف الاربعه الكبار .

@ اعداء قريش من الاعلاميين يتمنون خسارة المريخ اليوم لكنهم يدّعون غير ذلك خوفاً من ردة فعل الجماهير .

@ يدركون ان تأهل المريخ يعني استمرار قريش ومجموعته ربما لسنوات وسنوات .

@ التأهل يعني حل كافة مشاكل المريخ الماليه وسد الثغره التي يكتبون عنها كل يوم .

@ تأهل المريخ يؤذي اعلام المريخ اكثر من المولوديه .

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