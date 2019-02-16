السودان يشارك في المنتدى الأمريكي للتجارة باديس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شارك وزير الخارجية د.الدرديري محمد أحمد في أعمال المنتدى الأمريكي للتجارة والاستثمار بأديس أبابا بدعوةٍ من إدارة التعاون الأمريكي الأفريقي وبعثة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، جاء ذلك على هامش القمة الإفريقية العادية رقم (32).

وقال السفير بابكر الصديق محمد الأمين الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية إن المنتدى هدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص الأمريكي للدخول في شراكات تجارية واستثمارية مع الجانب الإفريقي وهو ما يتماشى مع روح الاتفاقية الإطارية الخاصة بتعزيز أطر التكامل الاقتصادي بين الدول والأقاليم الإفريقية وذلك في سبيل تحقيق أجندة القارة 2063 وأجندة التنمية المستدامة.