احتجاجات تندد بزيارة ولي العهد السعودي إلى باكستان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهدت مدينة لاهور الباكستانية، أمس الجمعة، احتجاجات تندد بزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المرتقبة إلى إسلام أباد.

ورفع المحتجون لافتات تندد بمحمد بن سلمان، وسياسته وتعتبره شخصا غير مرحب به.

وتضمنت اللافتات أيضا صورا تعبّر عن دور ابن سلمان في قتل الصحفي جمال خاشقجي والحرب في اليمن، فيما ظهرت بعض الصور تصفه بالرجل المفضل للولايات المتحدة ودولة الاحتلال التي تقتل الفلسطينيين.

يشار إلى أن منظمة سكاي لاين الدولية حصلت، أمس الجمعة على وثيقة للداخلية الباكستانية، حول خطط قدمت من الشرطة، لإغلاق أكثر من 19 ألف صفحة على فيسبوك، و20 ألف حساب على تويتر.

وقالت المنظمة، إن خطط الداخلية الباكستانية، جاءت في سبيل عدم تشويش زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والمتوقع أن يترافق مع مظاهرات معارضة لتلك الزيارة.

ووفق الوثيقة الصادرة يوم الخميس 19 شباط /فبراير، فإن الشرطة قامت بتحديد عدد من الجماعات والمنظمات، التي تنوي التظاهر ضد زيارة ولي العهد السعودي، وستقوم باستهدافها وتتبعها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال وحدة الجرائم الالكترونية التابعة للشرطة.

وأوضحت سكاي لاين الدولية، أن خطط الداخلية والشرطة الباكستانية، في إغلاق عشرات آلاف الصفحات والحسابات هو انتهاك واسع ضد حرية التعبير، ومن شأنه أن يشكل سابقة خطيرة في الرقابة الحكومية ضد حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.