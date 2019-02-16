شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دعا ناشطون من جمعية “فلسطين” السويدية، مساء الجمعة، إلى مقاطعة بضائع إسرائيل، وتجنب السفر إليها.

ووزع أعضاء الجمعية خلال فعالية نظمتها في مركز العاصمة ستوكهولم، مطويات تدعو إلى مقاطعة بضائع إسرائيل، وعدم قضاء إجازات فيها.

وفي حديث للأناضول، قال ولي ريتشهولد، عضو الجمعية، إن الناشطين يشرحون للمواطنين ممارسات إسرائيل من قمع وتعذيب وقتل للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وذكر أن إسرائيل تعذب الفلسطينيين وتحتل أرضهم، وتنفق الأموال العائدة من منتجاتها في قمعهم.

وأضاف أن الجمعية – أسسها ناشطون وأكاديميون سويديون – تحاول توعية السويديين من أجل وقف التعامل مع إسرائيل.

فيما لفت إلى أن الفعالية تضمنت أيضا جمع تبرعات لصالح اللاجئين الفلسطينيين. الاناضول

كانت هذه تفاصيل خبر ناشطون سويديون يطالبون بمقاطعة البضائع الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.