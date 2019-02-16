البشير يزور نهر النيل نهاية فبراير الجاري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد والي ولاية نهر النيل لواء حقوقي حاتم الوسيلة السماني، أن زيارة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية، لولاية نهر النيل نهاية فبراير الجاري تهدف إلى إعادة الثقة للاقتصاد السوداني من خلال تدشين وافتتاح عدد من المشاريع.

وأشار إلى أن المشروعات التي يفتتحها البشير مشروعات اقتصادية وتنموية ستسهم في تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل.

وأكد الوسيلة اكتمال الاستعدادات والترتيبات كافة لاستقبال الرئيس البشير الذي سيفتتح عدداً من المشاريع التنموية والخدمية بمحليات الولاية: (ابوحمد- بربر- عطبرة- الدامر– المتمة).

وقال الوسيلة إن البشير سيفتتح المشروع القطري للكهرباء بابوحمد، فضلاً عن افتتاح مستشفى ومسرح وإستاد بمدينة ابوحمد، بجانب مشروع الأمل الأخضر بمساحة 300 ألف فدان ببربر والمركز التجاري بمدينة عطبرة والسوق الجديد وفندق بمدينة الدامر وتدشين محطة ودحامد للمياه.

شبكة الشروق