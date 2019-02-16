البشير: السودان لم يُهزم ومستمر في مشروعات التنمية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، إن ما يمر به السودان الآن من أزمات ومصاعب هي ابتلاءات ومحطات للتمحيص سيخرج منها أكثر قوة، وأضاف أنه رغم الكيد والأزمات إلا أن السودان لم يُهزم ومستمر في مشروعات التنمية.

وأكد البشير خلال مخاطبته، يوم السبت، في الخرطوم، مجلس شورى الحركة الإسلامية السودانية القومي في دورة انعقاده الثانية لدورة: 2018 /2023م، أن السلطة والحكم لم يكونا يوماً غاية من الغايات بل وسيلة لبناء مجتمع الدين والأخلاق والعلم والمعرفة، بالتركيز على الجانب الروحي.

وأبان رئيس الهيئة القيادية العليا للحركة الإسلامية أنه وطوال مسيرة الإنقاذ ليس هناك ما يخجل أو يتوارى منه أي أحد، مشدداً على مزيد من البذل والعطاء.

ودعا البشير قيادات وأعضاء الحركة لقيادة نفرة كبرى في الأحياء والفرقان في كل ولايات ومحليات السودان إلى تصميم برامج وأنشطة دعوية تزكوية للشباب والطلاب ومن ثم قيادة مبادرات داخل المجتمع وتمتين وتقوية وحدة الصف.

وأشار البشير إلى أن الإنقاذ فجرت ثورة التعليم لتحرير العقول ومنح مزيد من الحريات للتحرر من قيود الطائفية والقبلية، مؤكداً أن الذين يتحدثون الآن عن الحريات يتظاهرون ضد الحكومة وينظمون مؤتمراتهم الصحفية بكل حرية.

من جانبه، أكد الأمين العام للحركة الإسلامية الشيخ الزبير أحمد الحسن ثبات الحركة على قيم الدين رغم كيد اليسار ومن شايعهم لهدم الدين وقيمه، مجدداً التأكيد على العمل على وحدة السودان واستقراره.

الشروق