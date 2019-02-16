علماء: اشعاع“الواي فاي” خطر قاتل

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الخليج 365 :
كشفت مجموعة من العلماء أن الإشعاع المنبعث من شبكات “الواي فاي” له تأثير طفيف على جسم الإنسان، إلا أنه على المدى البعيد يواجه الإنسان خطر المعاناة من اضطرابات خطيرة في وظائف الأعضاء.
وتتسبب أشعة “الواي فاي” في ارتفاع الضغط داخل الجمجمة، كما أن أوعية الدماغ تتعرض لتأثير سلبي بسبب تلك الموجات.
وتساهم الأشعة في إحباط أداء الجسم، كما أنها تؤدي إلى تأثير سلبي على الأعمال البدنية للإنسان، من خلال تأثيرها على الجهاز العصبي.
ويحذر المختصون من تأثير إشعاع “الواي فاي” على الرجال، حيث تؤدي لتخفيض القدرة الجنسية لديهم.
حتى الأطفال يعانون أيضا، حيث يعزز إشعاع “الواي فاي” خطر إصابتهم بسرطان الدم أو تطور الأمراض.
ويعتبر “الواي فاي” خطرا على الحوامل، وينصح أخصائيو أمراض الدم بابتعادهن عن هذه الأجهزة قدر الإمكان.
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